L’unione fa la forza. Aeb e A2a, un bilancio da oltre 157 milioni di euro

Tra diretto e indotto, l’alleanza Aeb e A2a ha portato nel 2023 oltre 157 milioni di euro in Brianza, sottoforma di forma di dividendi per i Comuni soci, stipendi per i dipendenti, imposte, canoni e concessioni locali, sponsorizzazioni, liberalità, erogazioni ad associazioni e ordini ai fornitori. Un terzo di questi, 52,1 milioni di euro, sono generati da Aeb con le società controllate, Gelsia (energia elettrica e gas) Gelsia Ambiente (raccolta rifiuti) RetiPiù (distribuzione, gas ed elettricità), A2a illuminazione (illuminazione pubblica) a cui si aggiunge Vge05 creata ad hoc per la gestione di un grande parco fotovoltaico in Friuli Venezia Giulia. Il valore generato sul territorio è aumentato del 32% rispetto al 2022 e risultano in forte crescita anche gli investimenti che nel 2023 hanno raggiunto i 33 milioni di euro. Questi e altri numeri sono stati illustrati ieri mattina a Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno da Massimiliano Riva e Annamaria Arcudi, rispettivamente presidente e Ad di Aeb, durante la presentazione del secondo Bilancio di sostenibilità territoriale di Monza Brianza della partnership Aeb-A2a. "Questi risultati sono il riflesso del nostro impegno a creare un legame sempre più profondo con il territorio - ha dichiarato Massimiliano Riva, presidente di Aeb -. La partnership con A2a ha reso il Gruppo più competitivo ed efficiente, consentendoci di affrontare sfide cruciali come quella della transizione ecologica. Il nostro obiettivo resta quello di generare valore per i nostri azionisti e la comunità, garantendo crescita e sostenibilità".

"Stiamo investendo in soluzioni smart e infrastrutture sostenibili per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e preparare la Brianza alla transizione energetica - ha aggiunto Annamaria Arcudi, Amministratore Delegato Aeb -. Nel 2023 abbiamo investito il 54% in più rispetto all’anno precedente, uno sforzo significativo per affrontare le sfide globali con soluzioni locali. Significativo l’aumento dei dividendi per i Comuni-azionisti (+8,5%). A beneficiarne soprattutto il Comune di Seregno che detiene la quota più significativa (37%), seguito, ben più distaccato da Lissone e poi Limbiate e a scendere tanti altri Comuni brianzoli e non solo. Forte il rapporto con il tessuto imprenditoriale locale: lo scorso anno sono stati attivati 219 fornitori, di cui circa la metà rappresentati da micro e piccole imprese. Nel complesso il valore degli ordini ai fornitori ha raggiunto i 76,1 milioni di euro (+5% sul 2022).

Gli oltre 33 milioni di euro investiti sul territorio sono stati destinati a infrastrutture innovative e sostenibili e includono progetti di efficientamento energetico, di ottimizzazione delle reti elettriche e gas, e il revamping degli impianti di cogenerazione, con un impatto positivo sia sull’ambiente che sulla competitività del territorio. Sul fronte della sostenibilità, per quanto riguarda la raccolta difererenziata, spicca il traguardo raggiunto dell’80,4%, un dato tra i più alti a livello nazionale grazie a innovazioni come il “sacco blu“ con chip che consente un tracciamento preciso dei rifiuti. "Nulla di ciò che viene raccolto finisce in discarica, tutto viene trasformato in nuova materia o energia, evitando l’emissione di 84 mila tonnellate di CO2" è stato spiegato durante l’illustrazione del bilancio di sostenibilità a Cesano Maderno.