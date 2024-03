Luigino, il ragioniere-edicolante che ha deciso di voltare pagina

Luigino ha detto stop. Dapprima è stato un ristoratore apprezzato soprattutto da chi cercava le specialità della cucina brianzola. Poi, sempre insieme alla moglie Loredana, ha gestito dal settembre 2008 l’edicola di via Rota. Una seconda vita professionale che Luigi Galimberti, classe 1956, concluderà proprio oggi. Va in pensione e archivierà anche questa sua esperienza da edicolante, ben diversa da quella precedente. La sua famiglia aveva gestito il ristorante “Da Giacomino“ dal 4 aprile 1967 al 29 giugno 2008. Lui stesso, nel 1984, dopo la morte del padre Benito, si era impegnato a gestire il locale di via Gramsci con la moglie. “Da Giacomino“ chiude i battenti nel 2008. Il palazzo che ospita il ristorante viene venduto per essere sottoposto a una ristrutturazione. Il progetto non prevede lo spazio per un ristorante. Luigino rileva così l’edicola di via Rota. Il ragionier Galimberti, del resto, ha sempre preferito una professione autonoma, a contatto con la gente. Prima di diventare ristoratore a tempo pieno, avrebbe potuto andare a lavorare in banca. Luigino, invece, scelse l’attività di famiglia. Anche in questi 16 anni trascorsi gestendo l’edicola di via Rota, ha avuto modo di farsi apprezzare e avviare nuove amicizie. Spesso, inevitabilmente, a innescare discussioni e dibattiti con i clienti erano i risultati del Monza, squadra che il nostro ha sempre seguito con immutata passione. "Nel salutarvi con affetto – hanno scritto i coniugi Galimberti su un cartello esposto in edicola – vi ringraziamo con affetto per tutti questi anni passati insieme".

Gianni Gresio