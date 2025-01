Ludovica e Leonardo sono i nomi più gettonati

Sono all’insegna della tradizione italiana, strizzando l’occhio al cinema e al mondo degli influencer, i nomi dati a bambini e bambine nati a Monza. I nomi più diffusi tra i maschietti nati nel 2024 sono stati nell’ordine in percentuale Leonardo (5,7%, cioè 21 bambini), Tommaso (3,8% 16 bambini), Edoardo (3,3% per 14 nati) e a seguire Mattia, Lorenzo, Nicolò e Riccardo, Matteo, Alessandro, Diego, Samuele e poi in ottava posizione si affaccia il più esotico Noah, in decima Gregorio, Ettore, Enea e Daniel, accanto ad Andrea, Giacomo e Luca.

Ad influenzare i nomi più di moda, come sempre attori, personaggi televisivi, dello sport e del web. Quale mamma non spera che suo figlio diventi affascinante come Leonardo Di Caprio, Tommaso Inzaghi (figlio di Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi) o non ha visto almeno un film di Edoardo Leo, magari insieme a un neo papà, tifoso della Fiorentina con Edoardo Bove. Per le femmine nate a Monza, Ludovica è stato il nome più gettonato dai genitori di 13 bimbe (3,3%), seguito da Matilde (11 bimbe, cioè il 2,8%) e Beatrice (10 bambine, cioè il 2,5%). A seguire, tengono Sofia e Arianna, in diretta dalla fine degli anni ‘90; Eleonora, seguito da Camilla, Viola, Bianca, Marta, Ambra e Isabella. Il web e le interviste TV sussurrano i nomi all’orecchio delle neomamme: come Ludovica e Beatrice Valli, modelle e influencer, non a caso danno i nomi a tante bambine monzesi, insieme a Matilde Gioli, nastro d’argento alla miglior attrice di commedia. Ritorna Adele, nome delle nonne, probabilmente sotto la spinta dell’omonima cantante internazionale e poi gli intramontabili Francesca ed Elisa. Si danno ancora i nomi delle nonne Vittoria, Anita, Maddalena, Lavinia e Nina. Torna Giulia, dal mito di Giulia Roberts in “Pretty woman“, seguito da Ginevra, Diana, Emma, Virginia e Alice.

C.B.