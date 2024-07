Luci e stereo accesi e pochi post sui social. I consigli anti furto

Arriva l’estate, si va in vacanza, ma non i ladri. L’analisi dei dati a disposizione della Polizia di Stato mostra un incremento delle chiamate al 112 e delle denunce per i furti in abitazione durante i lunghi periodi di assenza per le ferie estive. Nasce anche da qui la decisione della Questura di polizia di Monza, che pure incrementa le pattuglie in questo periodo, di fornire i consigli utili per prevenire i furti in abitazione. E dunque, dagli agenti agli ordini del Questore Salvatore Barilaro, si consiglia: "Se ci si allontana per poche ore è bene lasciare qualche luce accesa, la radio, l’impianto stereo o la televisione in funzione. Sono reperibili in commercio dei dispositivi che consentono l’accensione e lo spegnimento programmato di lampade ed apparecchi elettronici, così da consumare meno energia". Accorgimenti minimi, "è importante non lasciare mai la porta di casa aperta, chiudendola a chiave e utilizzando tutte le serrature di cui disponiamo. Una maggior difficoltà nel forzare le serrature potrà indurre i ladri a desistere oppure un vicino potrà accorgersi e contattare immediatamente le forze dell’ordine". Una raccomandazione sempre valide: mai nascondere le chiavi sotto lo zerbino. "E se i malviventi riusciranno comunque a entrare in casa, basta non lasciargli gioco facile: avranno pochi minuti a disposizione e sarà essenziale nascondere bene i nostri oggetti di valore, non lasciarli mai in bella vista e nasconderli in posti differenti". La collaborazione con i vicini è preziosa. "Sensibilizzate i vostri vicini di fiducia sulla vostra assenza ma non lasciate messaggi appesi sulla porta di casa: è un chiaro indice della vostra assenza. Consigliate ai vicini, soprattutto se anziani, di chiamare sempre il 112 in caso di rumori sospetti. Fate voi lo stesso con i vostri vicini e non esitate a contattare il numero di emergenza qualora vedeste persone estranee aggirarsi per il condominio o scavalcare cancelli o portoni".

Nel caso in cui le ferie o il lavoro dovessero tenere lontano da casa per lunghi periodi "è bene non far sapere ad estranei i vostri programmi di lavoro, viaggi o vacanze. Fate attenzione a cosa pubblicate sui social network: le informazioni possono giungere a occhi di estranei". E chiedete ai vicini di rimuovere la posta e la pubblicità accumulatasi nella cassetta delle lettere: sono chiaro indice che non c’è nessuno in casa per un lungo tempo. Inoltre, alcuni accorgimenti possono rendere la vostra casa più sicura.

Di solito i ladri si introducono dalle finestre. "Quando non siete in casa non lasciate mai la finestra aperta, nemmeno dietro la persiana o con apertura a ribalta. Le persiane sono facilmente apribili con strumenti magnetici e non hanno chiusure capaci di resistere a forzature".

E "se il caldo estivo (come accaduto proprio l’altra sera a Monza) spinge ad aprire le finestre o le tapparelle per far circolare un minimo di aria, adottate una serie di piccoli accorgimenti di sicurezza: provvedete ad adottare qualche accorgimento che faccia capire che siete in casa. Questo piccolo trucchetto farà desistere i ladri dal tentare il furto nella vostra abitazione". Ma soprattutto, "la regola principale è sempre quella di chiamare immediatamente e senza esitazione il numero unico di emergenza 112 in caso di sospetto che qualcuno si sia introdotto o stia tentando di introdursi all’interno della nostra abitazione".