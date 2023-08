Luca e Yuri, chef con la bombetta Fantasia ai fornelli dopo il Covid

di Barbara Apicella

L’eleganza entra in cucina. O meglio, entra nelle cucine dei brianzoli. E per chi non vuole mettersi ai fornelli c’è anche lo chef in camicia, cravatta e bombetta che si mette ai fornelli al posto suo (direttamente nella sua cucina), o che sempre elegantemente vestito consegna la cena, l’aperitivo o il pranzo al domicilio.

Succede in Brianza, grazie al format “The Food Gentlemen“. Un progetto ideato dagli chef Luca Alfonso e Yuri Brahimi che consiste in un servizio di delivery che partirà a settembre e che, oltre alla provincia di Monza e Brianza, si estenderà anche nelle case del Milanese e del Comasco.

I cuochi cucineranno a casa loro, oppure potranno farlo a casa del cliente con dimostrazioni di cucina, o ancora potranno preparare il kit con tutto l’occorrente che poi il cliente preparerà a casa sua.

"Crediamo molto in questo progetto, che è una sorta di ritorno ai fornelli dopo il disastro della pandemia – racconta Luca Alfonso, 39 anni, cuoco brianzolo che aveva aperto a Carate Brianza il ristorante Doma Num, nel quale lavorava insieme con Yuri –. Ho creduto molto in quel progetto, ho stretto i denti e lavorato sodo per non chiudere e non arrendermi".

" Avevo persino risposto al problema del distanziamento aprendo il ristorante per un solo tavolo, pur di non abbassare la saracinesca – continua Luca Alfonso – . Ma alla fine non ho avuto scelta, e dopo aver proposto anche il menù del fallimento, ho chiuso".

Quelli successivi sono stati per Luca mesi molto duri, durante i quali faceva fatica anche ad entrare in cucina.

"Avevo una sorta di rifiuto di quel lavoro che ho sempre amato tanto. Poi, pian piano, ho capito che la cucina era comunque la mia vita e che avrei potuto continuare a farla in un modo diverso, differente da quella del ristorante, dei suoi ritmi e delle responsabilità nei confronti dei dipendenti".

È nato così il progetto “The Food Gentlemen“, avviato assieme all’ex collaboratore Yuri Brahimi, che adesso è diventato suo socio.

"Siamo una sorta di cuochi in modalità smart working, lavoriamo nelle nostre cucine. Abbiamo già preparato un menù, disponibile sul nostro sito, dove si trovano per esempio french toast super farciti con prodotti freschi, anche in versione vegetariana; waffles salati al gusto di pizza, carbonara e amatriciana; donuts in versione salata con cheddar e bacon, ma anche con paella e cocktail di gamberi. Oltre ad altri piatti perfetti sia per il brunch della domenica, sia per il pranzo in ufficio, oppure a casa se si in modalità smart working, o anche per un aperitivo".

Un format che sta già richiamando molto curiosi, che proprio grazie alla potenza della rete arrivano anche dall’estero, con le prime richieste da parte di clienti difficili da esaudire, visto che vivono in Gran Bretagna.

"Nel Regno Unito questo tipo di format ha già un buon seguito – conclude Luca Alfonso – . Ci auguriamo di fare altrettanto anche in Lombardia con l’obiettivo di regalare eleganza, sapori genuini e nuovi ai nostri clienti".