Lotta agli scaricatori di rifiuti. Il patto Comune-Provincia. Barriere e telecamere in arrivo

Comune e Provincia alleati nella guerra contro gli scaricatori abusivi di rifiuti ai bordi della superstrada. Barriere di new jersey e telecamere per far passare la voglia a chi abbandona i rifiuti nell’area di via Manzoni, fino a ieri facilmente accessibile dalla corsia d’ingresso in supestrada. Un luogo dove, purtroppo, ripetutamente è stata riscontrata la presenza di rifiuti e su cui Amministrazione comunale e Provincia hanno sottoscritto un accordo per la gestione temporanea, grazie anche all’interessamento del consigliere provinciale Michele Santoro. In attesa che l’area in questione rientri tra i cantieri per la realizzazione della Pedemontana, con un impegno economico suddiviso in parti eguali, Comune e Provincia hanno avviato interventi con l’obiettivo contrastare l’abbandono dei rifiuti, facilitare l’individuazione di eventuali responsabili e potenziare i livelli di sicurezza dell’area. Sono state posizionate telecamere per la lettura targhe e contestualmente si è provveduto alla chiusura, con new jersey in cemento, del varco est, più adiacente alla Milano-Meda. Oltre all’adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale nel parcheggio, sono state introdotte anche alcune modifiche alla viabilità. Nei prossimi giorni spetterà alla Provincia l’ultima pulizia dell’area prima che venga ufficialmente presa in carico dal Comune di Cesano che ne curerà la gestione ordinaria. "Il parcheggio di via Manzoni è stato da sempre attenzionato dall’Amministrazione, anche se area non di nostra proprietà" dice l’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso.

"Il dialogo tra Enti si è rivelato decisivo per darci la possibilità di intervenire modificando i varchi di accesso e la segnaletica, nonché attivando il sistema di videosorveglianza che auspico ci permetterà di eliminare, finalmente, situazioni di maleducazione e conferimento illegittimo di rifiuti. Questo è uno dei primi tra i numerosi interventi che si stanno realizzando nelle zone della città che sono ciclicamente interessate dal fenomeno incivile dell’abbandono di rifiuti".