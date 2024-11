L’oro blu da mettere in cassaforte. Maxi-cantiere sulla rete idrica

Un cantiere lungo 3 mesi con cui riuscire a mettere fine allo spreco di oltre 3mila metri cubi d’acqua all’anno, più di 8 al giorno. Un intervento da 320mila euro complessivi, che coinvolgerà tre strade a ridosso del centro città, da qui a metà febbraio circa. quello a cui si prepara a mettere mano BrianzAcque, che lunedì avvierà a Lissone una nuova tranche di lavori per ammodernare le reti idriche del territorio, così da porre uno stop alle continue perdite, dovute a condutture vecchie e rovinate. Con questa nuova operazione si andrà infatti a sostituire completamente quasi mezzo chilometro di tubature, ormai usurate dal tempo, soggette a perdite e non più idonee per garantire un servizio efficiente e di qualità agli abitanti. Al loro posto arriveranno tubazioni di nuova generazione, più resistenti e in grado di assicurare un servizio migliore. A essere interessate dai cantieri saranno 3 strade, nella fetta di centro storico compresa tra il palazzo comunale e la scuola materna paritaria Maria Bambina: gli operai saranno al lavoro in piazza Maria Bambina, in via Origo e in via Gramsci. Gli interventi saranno "destinati a protrarsi per 3 mesi circa", spiegano dall’azienda idrica. Grazie a queste opere BrianzAcque stima "di riuscire a recuperare 8,44 metri cubi di acqua al giorno, pari a circa 3.080 metri cubi all’anno". Per coprire i costi dell’intervento la società potrà contare su un cofinanziamento del Pnrr: i lavori in partenza in città fanno infatti parte del maxi-piano da 60 milioni di euro per il rinnovo degli acquedotti brianzoli. Tutte le lavorazioni saranno realizzate con la tecnica dello scavo a cielo aperto: per ridurre il più possibile i disagi ai residenti e l’impatto del cantiere sulla circolazione nella zona BrianzAcque ha già studiato insieme al Comune modifiche alla viabilità.

Quello che prenderà il via in centro non è il primo intervento sulle reti idriche di Lissone: sempre con l’obiettivo di mettere un tappo alle dispersioni d’acqua, si è già agito sulla zona tra il centro e la stazione Fs, con lavori per quasi mezzo milione di euro in via Guidoni, via don Colnaghi e via San Rocco, e con quasi 700mila euro di opere in via Carducci e via Mazzini, verso la Valassina e verso Monza. Il quarto e ultimo blocco di lavori interesserà, nel 2025, via Pacinotti.

F.L.