Lorenzo Riva al Museo Balenciaga Le sue stoffe e i bozzetti inediti alla mostra nel tempio della moda

di Barbara Calderola

Ha raccolto 9mila bozzetti del Maestro, prototipi di abiti, dal 1943 al 1964 e ora un’importante selezione dei pezzi, tutti inediti, è il cuore della mostra “Disegni dalla Maison Balenciaga. La collezione Riva. Archivio storico dei Paesi Baschi“, aperta dal 30 marzo al 21 maggio a Getaria, città natale del genio della moda Cristóbal Balenciaga. A costruire con pazienza quella che è una vera a propria monografia dedicata a un mito – Coco Chanel diceva che "solo lui è un vero couturier. L’unico in grado di tagliare il tessuto, assemblarlo e cucirlo con le sue mani" – è uno dei brianzoli più famosi al di là dei confini nazionali, Lorenzo Riva, lo stilista monzese che fra il 1980 e il 1981 a Parigi fu direttore artistico proprio della Casa di avenue George V, sue clienti fisse Audrey Hepburn e Penelope Cruz. Ed è così che è scoppiato il culto per un grande. Ora, l’evento nella città spagnola celebra i due sarti. La collezione è stata studiata e ordinata per la prima volta dai suoi curatori, Marina Pizziolo e Romano Ravasio di Artconsulting.net, che hanno avviato un progetto di valorizzazione della raccolta. A dicembre un corpus di 8.362 schizzi è stato acquisito dal Dipartimento della Cultura del Governo basco per il Museo.

"La conservazione di queste immagini si deve solo alla passione e all’intuito di Riva", spiegano i due esperti. "Ogni disegno è un progetto – racconta il couturier –, contiene il seme di un’idea destinata a diventare il sogno di un’intera generazione di donne. Sono illustrazioni capaci di farci scivolare dietro le quinte di un atelier leggendario, dove sono stati creati i modelli che hanno fatto la storia della moda degli anni Cinquanta". Fu Balenciaga a firmare l’abito da sposa di Fabiola del Belgio e sempre lui a vestire la Duchessa di Windsor e a confezionare per Anastasia-Ingrid Bergman mise indimenticabili. Accanto alla mostra verrà proposto per la prima volta un filmato che è un’altra chicca. Nel video c’è pure uno spezzone rarissimo della sfilata primavera-estate 1981, che Riva presentò nella Ville Lumière. In passerella la top model Jerry Hall, che sposerà Mick Jagger, e il racconto del suo approdo alla Maison, a Parigi.