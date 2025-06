L’Orchestrona trionfa al Premio Verona. Sul podio i 96 musicisti di Bellusco

L’Orchestrona delle medie di Bellusco trionfa al Premio musicale Città Di Verona, 96 ragazzi e docenti in trionfo. "Suonare insieme dà voce ai silenzi dell’adolescenza, è una vittoria del bello", dice il maestro Mimmo Ricotta, insegnante di flauto traverso e direttore dell’ensemble. Nata in pochissimo tempo, ma perfetta nell’esecuzione tanto da essere scelta per la serata di gala che accompagna la consegna delle borse di studio. "Una vittoria di squadra – aggiunge il professore – nasce tutto dalla sinergia tra l’équipe di insegnanti di strumento, dal fortissimo sostegno della preside Concetta Ponticelli e dall’insostituibile supporto delle famiglie e dei ragazzi". È la prima volta nella storia dell’istituto Falcone e Borsellino che si vince un concorso nazionale. Ma qui, nel cuore della Brianza, l’esito della gara conta fino a un certo punto "quel che è importante – ancora il maestro – è la ricaduta positiva di questa esperienza sul progetto educativo degli allievi dell’indirizzo musicale: per loro è stata una grande prova corale, il primo vero concerto, e hanno raggiunto la vetta". Dietro, una lezione per la vita: con l’impegno e la fatica si può raggiungere qualsiasi obiettivo.

"Questo momento resterà un punto fermo nelle loro esistenze, è la prova che con l’armonia si può arrivare lontano, li aiuta a diventare consapevoli di se stessi e quindi più forti. Un antidoto contro la superficialità". Per i giovanissimi protagonisti e i genitori un’emozione difficile da spiegare, per tutti l’orgoglio "di essere arrivati al risultato senza scorciatoie". Il punteggio: 100/100 racconta l’impresa.

Bar.Cal.