L’Orchestra Felice. Dai banchi ai grandi palchi

Insegna nella scuola di Brugherio Leonardo da Vinci ad indirizzo musicale, collabora con l’Orchestra provinciale di Monza e Brianza e per non farsi mancare nulla, dirige “L’orchestra Felice“ di Villasanta. È il maestro Felice Clemente, sassofonista, clarinettista, compositore, direttore, band-leader e insegnante di lungo corso che porta la musica a generazioni di studenti.

"Il prossimo 22 e 23 aprile – anticipa – nello studio del fonico Matteo Tovaglieri a Meda registreremo il primo disco con l’“Orchestra Felice“ di cui fanno parte ragazzi dai 13 ai 20 anni. Sarà un repertorio jazz da Duke Ellington, Joe Zawinul, John Scofield e molti altri, fra tradizionale e contemporaneo. Lo presenteremo il 18 maggio al Binario 7“. Nata a novembre 2016 da un’idea del maestro Felice Clemente, nipote di Mino Reitano, uno dei più apprezzati sassofonisti jazz italiani e professore di musica per scelta, l’Orchestra era stata voluta e promossa dall’allora dirigente dell’Istituto Comprensivo di Villasanta Rosalia Natalizi Baldi, oggi dirigente del liceo classico e musicale Zucchi di Monza.

"Un’orchestra composta da fiati, chitarre, percussioni, tastiere e voci, ma soprattutto da ragazzi di grande volontà e passione – sottolinea il maestro – cresciuti professionalmente in poco tempo". Il progetto musicale dell’Orchestra si è distinto in diversi importanti eventi nazionali ed internazionali, come ad esempio la partecipazione alla manifestazione Jazz per le Terre del Sisma all’Aquila, invitata da Paolo Fresu; il concerto a Bologna per l’associazione nazionale “Il Jazz va a scuola“; il concerto al teatro verdiano di Busseto; concerti al Teatro Villoresi e Manzoni di Monza.

L’Orchestra Felice è stata parte integrante della Children’s World Orchestra (35 elementi su 180), il progetto sostenuto dall’Unicef che ha coinvolto musicisti da 12 paesi nei 5 continenti, ed altri ancora. Venutasi ad esaurire nel 2020 l’esperienza di collaborazione con la scuola, l’Orchestra si è ricostituita in associazione culturale grazie all’impegno del maestro e dei genitori, per proseguire il percorso musicale, formativo e ludico, fondamento dei primi anni di vita. Oltre alla conferma di tanti musicisti che provenivano dall’esperienza scolastica, si sono aggiunti nuovi elementi e nel 2022 l’Orchestra è tornata a suonare dal vivo a Monza, Brugherio e Villasanta. Oltre alla collaborazione col jazzista Paolo Fresu, si ricordano quelle con musicisti di fama internazionale. Felice Clemente Trio (con Giulio Corini al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria, special guest Alberto Mandarini, tromba) sarà al Blue Note a Milano domenica 30 marzo alle 20.30.