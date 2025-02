L’Orchestra Canova nel Salone degli Specchi fra canti ebraici e la memoria della Shoah

L’asprezza della musica contemporanea di Silvia Colasanti, la speranza evocata dalle sonorità di Golijov che ha armonizzato e orchestrato un canto ebraico, la calma e la serenità trasmesse dal brano orchestrale “Fratres“ di Arvo Part.

E inframmezzate a questi, testi della scrittrice ebrea olandese Etty Hillesum e la testimonianza di alcuni documenti ritrovati tra le carte del circolo musicale che ruotava attorno al fratello Mischa, per immergersi nella memoria dell’orrore della Shoah. È lo spettacolo-concerto dal titolo “Leggere il cielo - Musica e parole attorno a Etty Hillesum“, che verrà proposto venerdì 21 in un doppio set, alle 19 e alle 21, nella Sala degli Specchi della Villa Reale di Monza. Protagonisti dell’evento l’Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano (foto) e le voci di Davide Scaccianoce e Beatrice Marzorati. Biglietto d’ingresso 10 euro, in prevendita online già da oggi attraverso il circuito Mailticket.

F.L.