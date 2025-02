L’opposizione:: "Posteggi gratis per gli studenti"

No al pagamento della sosta per gli studenti universitari. È la richiesta avanzata da Forza Italia e dalle liste Amare Seregno e Mariani Tiziano Sindaco, che hanno protocollato un documento in municipio. La loro attenzione è rivolta a tutti quei ragazzi che frequentano con la biblioteca Ettore Pozzoli. Una struttura ben curata, ma penalizzata dalla carenza di parcheggi. "Il posteggio situato sotto la biblioteca - spiegano Marco Sala, l’onorevole Fabrizio Sala, Claudio Busnelli (foto) e Tiziano Mariani - è poco utilizzato, mentre le vie laterali sono sempre più congestionate a causa delle numerose auto in sosta. È evidente che il Comune sta regolamentando queste vie, riducendo le possibilità di parcheggio. Questa situazione crea difficoltà agli studenti".

I tre gruppi suggeriscono al sindaco Alberto Rossi una misura concreta: l’introduzione di un tagliando annuale, con la dicitura “Parcheggio studenti”. "Gli studenti - spiegano i firmatari della lettera - per ottenere il tagliando dovrebbero presentare il badge universitario alle bibliotecarie o a un ufficio comunale designato, che ne verificherebbe la validità prima del rilascio del tagliando. Questo verrebbe poi esposto sull’auto, consentendo agli ausiliari della sosta e alla polizia locale di riconoscere i veicoli autorizzati". Trattandosi di una agevolazione per aiutare chi studia a non pagare il parcheggio, il tagliando sarebbe valido solo negli orari di apertura della biblioteca. "Questo sistema - concludono i firmatari -, non solo incentiverebbe l’utilizzo del posteggio sotterraneo, ma contribuirebbe a decongestionare la zona".

Gualfrido Galimberti