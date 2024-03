L’omicidio del giudice. Alessandrini: lo racconta il nipote

Un racconto che intreccia ricordi intimi e collettivi. La vicenda del magistrato Emilio Alessandrini, ucciso dai terroristi di Prima Linea, incrociata con quella del nipote, l’oggi scrittore Igino Domanin, in una tensione tra memoria pubblica e ricordo personale, per capire il Paese che siamo stati e quello che siamo diventati. È quanto viene narrato nel libro “Un eroe comune - 29 gennaio ‘79, il giudice Alessandrini, gli anni di piombo, un romanzo familiare“, che lo stesso Domanin presenterà oggi alle 17.30 al Libraccio di via Vittorio Emanuele II a Monza. A discuterne con l’autore saranno Claudio Fontana e Daniela Bini, docenti ai licei Frisi e Zucchi. Domanin parlerà poi del libro domenica alle 10.30 alla libreria Pagina 59 di Villasanta.