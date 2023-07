Lombarda Petroli e veleni Tregua per la bonifica

Per la bonifica alla ex Lombarda Petroli, il Comune di Villasanta, la Regione Lombardia e la curatela del fallimento avanti insieme. Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Luca Ornago, che rivela "un accordo finalizzato a non interrompere la procedura per la bonifica del sito, aprendo al contempo un’ipotesi conciliativa a salvaguardia degli interessi delle rispettive parti". Un invito ad una tregua dalla guerra a colpi di carte bollate era arrivata dai giudici del Tar dove si susseguono i ricorsi per il futuro della ex raffineria dismessa trasformata in sito di stoccaggio di idrocarburi dove nella notte del 22 febbraio 2010 vennero sversati nel Lambro almeno 2.400 tonnellate di gasolio e oli combustibili e sulla vicenda della bonifica con 7 milioni di euro di soldi del Pnrr di alcune aree di proprietà del fallimento di Lombarda Petroli e Immobiliare Villasanta. L’accordo sarebbe arrivato dopo l’incontro tra le parti che si è tenuto in Regione. Da un lato, il Fallimento Lombarda Petroli in liquidazione acconsente il 31 luglio "all’accesso volontario alle aree da parte dei tecnici di Aria Spa (società di Regione Lombardia che si occupa della bonifica del sito), dei tecnici comunali e degli eventuali altri incaricati da parte di questi enti, per le attività necessarie all’aggiornamento del progetto di bonifica indicate nella scheda di intervento predisposta da Regione Lombardia". Mentre il Comune di Villasanta "si impegna a limitare le operazioni di propria competenza alle attività di ricognizione per la parte corrispondente alla proprietà Lombarda Petroli e, di conseguenza, a revocare l’atto di immissione nel possesso delle aree". L’accordo avrà efficacia fino a fine ottobre, il tempo ritenuto necessario per giungere "ad una soluzione conciliativa tra le parti", scaduto il quale "resta ferma, da parte del Comune di Villasanta e di Regione Lombardia l’eventuale assunzione degli atti eventualmente necessari per la bonifica dell’area". Nessuna ipotesi conciliativa è stata invece raggiunta con Immobiliare Villasanta srl in liquidazione in concordato preventivo su cui pende un ricorso al Tar. In questo caso il Comune procederà direttamente all’immissione in possesso delle aree a fine luglio "per avviare le attività necessarie all’aggiornamento del progetto di bonifica". Ma in questi giorni i giudici amministrativisti potrebbero decidere diversamente.

S.T.