L’omaggio a Ennio Morricone dà un futuro agli ex detenuti

Omaggio a Ennio Morricone per aiutare gli ex detenuti a trovare lavoro. “Once upon a time“, il concerto dedicato al Maestro e ad altri grandi compositori della storia, andrà in scena a TeatrOreno oggi alle 20.30. Protagonista, l’orchestra d’archi Milano Strings Academy diretta da Michelangelo Cagnetta con la collaborazione di Marilena Pennati e composta da una trentina di musicisti tra gli 11 e i 18 anni, insieme al coro polifonico D’Altro Canto, neonato ensemble di sole voci femminili - una ventina fra soprani e contralti - guidate dal Luca Pavanati, che ha anche curato gli arrangiamenti. Accanto a loro, nel ruolo di solista la soprano Tiziana Cisternino, artista del Coro del Teatro alla Scala di Milano.

L’intero incasso della serata sarà devoluto alla cooperativa sociale “La valle di Ezechiele“, che si occupa di aiutare i carcerati a costruirsi una seconda vita. "L’evento – spiega don Eugenio Calabrese, parroco della frazione e responsabile di TeatrOreno – ha lo scopo di sostenere la coop nata nel 2019 da un’idea di don David Maria Riboldi, cappellano della casa circondariale di Busto Arsizio con l’obiettivo di offrire un mestiere a chi vuole rimettersi in gioco nella vita". La scaletta è una sorpresa per il pubblico, è certo solo che ci sarà un medley delle musiche da cinema più famose di Morricone in una cornice di brani classici con un’incursione nel pop americano.

L’evento segna il debutto del coro femminile che riunisce elementi brianzoli e del Pavese. "Tutte hanno lavorato con me negli ultimi anni – ricorda Pavanati – sono felice che abbiano abbracciato con entusiasmo e passione un progetto così impegnativo". Per informazioni e biglietti: [email protected]

Barbara Calderola