Lo sportello per le imprese sostenibili

Apa Confartigianato (in foto ilpresidente Giovanni Mantegazza) nei giorni scorsi ha presentato lo sportello per supportare le imprese nella stesura del Bilancio di sostenibilità. L’associazione offre supporto con personale interno esperto tramite l’Ufficio Ambiente e Sicurezza per la verifica della conformità normativa; consulenza tecnica specializzata nella predisposizione dei documenti informativi di sostenibilità richiesti per ottenere finanziamento (da banche) e commesse (da grandi imprese); tecnici esterni qualificati nella stesura del bilancio di sostenibilità. Le tematiche ESG (Environment, Social, Governance) sono diventate fondamentali non solo per le grandi aziende, ma anche per le micro e piccole imprese. Questi criteri rappresentano un’opportunità per migliorare la sostenibilità, aumentare la reputazione aziendale e accedere a nuovi mercati e finanziamenti. La rendicontazione di sostenibilità è sempre più richiesta dai clienti: per questo Apa Confartigianato Imprese ha iniziato una serie di azioni volte ad accompagnare la MPMI (micro, piccole e medie imprese) in questa sfida. Il servizio, per ora online, offre le informazioni richieste dalle imprese, relative alle attività imprenditoriali che possono avere un impatto: Ambientale (emissioni in atmosfera, rifiuti, efficienza energetica, ecc.); Sociale (% lavoratrici sul totale, % manager donne, % dipendenti con contratto a tempo determinato, ecc.); Governance (criteri scelta fornitori, progetti per le comunità locali, codice etico, ecc.). "L’introduzione dei criteri ESG rappresenta una sfida importante, ma anche un’opportunità strategica" commenta Giovanni Mantegazza, presidente di Apa Confartigianato Imprese.

C.B.