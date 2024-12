Lo sport fa festa sotto l’albero

Ginnaste e ginnasti, calciatori e ciclisti, giovani cestisti e pallavolisti. E poi karateka e judoka, pattrinatrici, atleti che praticano lo skiroll, il duathlon e il triathlon, oltre a dirigenti e membri a vario titolo delle società. Sportivi lissonesi in festa, con decine di atleti di 13 associazioni locali premiati per essersi distinti in modo particolare, ciascuno nella sua specialità, nel corso dell’ultimo anno di gare.

La città incorona i suoi campioni, tutti assieme, con una raffica di premi: lo farà venerdì alle 17.30, nella palestra Piermarini di via Bernini, in occasione dell’ormai tradizionale Natale dell’Atleta, la manifestazione che vede la consegna da parte del Comune di riconoscimenti ai migliori sportivi di Lissone, che hanno brillato per merito durante la stagione. L’iniziativa sarà come sempre una grande festa dello sport, condotta dal noto comico Stefano Vogogna e da Valentina Guidi. Tra le eccellenze sportive che verranno celebrate ci saranno Graziano Sala e Francesco Greco della società calcistica Ac Lissone, Francesca Brivio della New Skate Lissone e Leonardo Ceriani del Judo Club. E ancora, Lara e Maja Jacimovic e Irene Pozzi del Kst-Karate shotokan tradizionale Lissone, la squadra 2011 dell’Apl basket, Pietro Arienti, Alejandro Iamundo e mister Giangrande della Pro Lissone Calcio. Riconoscimenti arriveranno dall’Amministrazione anche per 8 ciclisti dello Sport Club Mobili, per 6 tra ginnaste e ginnasti della Pro Lissone, per una dozzina di ginnaste della Gal e per una ventina di atlete della Ginnastica Lixio; per le formazioni del Lissone Volley Team, della Polisportiva Campagnola Don Bosco e della Polisportiva Team Brianza. F.L.