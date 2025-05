Lo show del Giro d’Italia. Migliaia di tifosi in delirio. Cesano si colora di rosa

Cesano Maderno ha accolto l’arrivo del Giro d’Italia con quella che è stata, fino ad oggi, la giornata più calda del 2025, con temperature che hanno reso ancora più impegnativa la presenza lungo le strade di migliaia di tifosi carichi di entusiasmo per un evento atteso da mesi. Bottigliette d’acqua, biccheri di birra alla spina, lattine, gelati, tutto ciò che poteva aiutare a rinfrescare è andato a ruba nei locali della città che si è fatta trovare pronta con promozioni e offerte speciali per le tantissime persone che hanno iniziato a invadere le strade dalle 14, alla conquista dei posti migliori, tra la curva che unisce corso Roma a corso Libertà, attraverso i portali del Borromeo, allo striscione dell’arrivo, sul rettilineo di corso Roma.

Qui i corridori sono passati tre volte, le prime due per iniziare il circuito cittadino, che ha consentito agli appassionati di riconoscere i loro beniamini in carovana a un passo abbastanza contenuto, specie all’ultimo giro, dopo che il fuggitivo Nico Denz della Red Bull-Bora-Hansgrohe ha fatto il vuoto, staccandosi dal primo gruppetto di fuggitivi, poco dopo l’ingresso in città, a 19 chilometri dal traguardo, dove ha preceduto Mirco Maestri e Edward Planckaert. Notevole la presenza di manifestanti pro-Palestina con le bandiere sventolate in diversi punti lungo il tracciato. "Non possono aver evitato di inquadrarle", dicono gli attivisti soddisfatti a fine gara, riprendendo il cammino verso la stazione ferroviaria dove si erano radunati poco dopo le 13, in arrivo da diversi Comuni della Brianza, con un tam tam spontaneo negli ultimi giorni via social. "Almeno un’ottantina", dice una mamma con bimba piccola al seguito. C’erano anche striscioni contro la Pedemontana, a rilanciare la protesta nei confronti della nuova autostrada che attraverserà questa fetta di Brianza che qui andrà anche a sostituire, a pagamento, una superstrada storica e gratuita.

Prima dell’arrivo dei campioni, a tener viva l’attenzione del pubblico tante iniziative collaterali, come il passaggo della “Pedalata Mediolanum”. Verso le 14.15 c’è stato l’arrivo del “Giro E”, gara con biciclette a pedalata assistita alla quale hanno preso parte anche ex campioni di ciclismo. Verso le 15.40 è arrivata la “Carovana del Giro d’Italia”, con le auto multicolore degli sponsor che hanno distribuito gadget. Infine, poco dopo le 16.45, è stata la volta dei protagonisti di giornata, che hanno acceso l’entusiasmo partendo dal quartiere Molinello, poi in crescendo fino all’arrivo, dove si sono innalzati veri e propri cori di tifosi improvvisati del vincitore tedesco, premiato sul palco dal sindaco Giampiero Bocca, alla presenza anche di Stefano Allocchio, ex professionista del ciclismo, oggi vicedirettore di corsa e cittadino di Cesano Maderno, a cui è stata consegnata una spilla di riconoscimento da parte del Comune.