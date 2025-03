lnternazionali d’Italia, Cazzaniga detta legge. E Bosio porta sul podio il team Fiorin

Finale incredibile per i brianzoli Filippo Cazzaniga e Giovanni Bosio che dominano la prova degli allievi di secondo anno agli Internazionali d’Italia Series di Mountain Bike che sono scattati a San Zeno di Montagna con la prima manche nel Veronese. Una doppietta di assoluto valore quella conquistata dai nostri ragazzi in un contesto di qualità e importanza come la Challenge in cinque prove che sabato prossimo, ad Argentario nel Grossetano, vivrà il secondo atto. Ma torniamo alla gara veronese, una sfida appassionante che ha visto emergere il promettente Cazzaniga, classe 2009 nato a Desio portacolori dell’Unione Ciclistica Costamasnaga di patron Egidio Mainetti.

Perfetto nel guidare la bicicletta, nonostante gli atleti hanno dovuto fare i conti con la pioggia e il terreno fangoso, Cazzaniga si è liberato degli avversari dall’alto di una buona condizione di forma. A San Zeno di Montagna ha colto la sua prima affermazione stagionale dopo la terza posizione ottenuta al Tore Race National Young di Torre Canavese. Il biker desiano ha trionfato davanti a Giovanni Bosio, esponente del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin di Baruccana di Seveso che già si era messo in bella evidenza con il quarto posto a Torre Canavese. Anche Bosio è stato protagonista di una superba prestazione tenendo testa ai rivali più agguerriti. Terzo posto per Thobias Del Ponte (Team Bosco Orsago). Mentre Brian Borgonovo, compagno di squadra di Cazzaniga, si è classificato in ottava posizione. Fuori causa invece il monzese Matteo Jacopo Gualtieri costretto ad abbandonare la corsa per un problema meccanico alla bicicletta nel momento in cui si trovava nelle zone di testa del gruppo.

Danilo Viganò