“Livietta e Tracollo“. Sorrisi con Pergolesi e la sua operina buffa

Un’opera buffa di uno dei maggiori compositori del Barocco. Una vera e propria commedia dell’arte in musica, che incanta e diverte con le sue vicende che ruotano attorno ai travestimenti e ai tentativi di truffa che il goffo ladro Tracollo mette in atto, costantemente smascherato dall’astuta Livietta. È quanto verrà portato in scena domenica nella Sala degli Specchi della Reggia di Monza: in un doppio set alle 16 e alle 18, l’Orchestra da camera Canova diretta da Enrico Pagano, con il soprano Maria Eleonora Caminada e il baritono Giacomo Nanni, darà vita in Villa Reale all’operina buffa “Livietta e Tracollo“ di Giovanni Battista Pergolesi. Le maldestre imprese truffaldine dell’uno e la sagacia dell’altra faranno divertire, fino all’epilogo in cui i due finiscono per giurarsi eterno amore. Biglietto d’ingresso 10 euro, prevendita attraverso il circuito Mailticket. Il concerto fa parte della rassegna Musique Royale, organizzata dall’associazione Musicamorfosi e dall’Orchestra Canova in collaborazione con il Comune e con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. L’introduzione all’ascolto sarà curata dai direttori artistici della rassegna, Enrico Pagano e Saul Beretta.

F.L.