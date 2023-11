Lite fra irregolari in stazione. Soccorsi ed espulsi tutti e due

Meglio se non avessero litigato. Visto che ora ci hanno rimediato di essere espulsi entrambi dall’Italia. Nella serata di martedì una Volante è stata inviata alla stazione ferroviaria di Monza, dove era stata segnalata una lite tra due stranieri sulla banchina del binario 4. I due, con evidenti segni della colluttazione, come ecchimosi e ferite insanguinate, sono stati soccordi. Un’ambulanza ha trasportato un 21enne di origini egiziane in codice verde al policlinico di Monza, mentre il 27enne di origini marocchine ha rifiutato le cure. Entrambi sprovvisti di documenti, sono stati identificati con l’aiuto di fotosegnalamento e banche fati. Ed è emerso che il marocchino da anni si nascondeva sotto false identità (almeno 5) e aveva collezionato denunce e arresti per spaccio di hashish e rapina. Una volta dimesso dal policlinico di Monza sul giovane egiziano è emerso invece come nel novembre del 2022 fosse stato denunciato per interruzione di un servizio pubblico e fosse stato espulso. L’indomani, è stato disposto l’accompagnamento ai CPR di Roma del cittadino marocchino, e a quello di Bari, del giovane egiziano, in vista del definitivo allontanamento.

Da.Cr.