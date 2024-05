Monza, litigano al bar armati di forbici e guinzaglio: due denunciati

Monza, 24 maggio 2024 – Una lite al bar con i contendenti armati di forbici da elettricista e un guinzaglio a maglie di metallo. A evitare che si venisse alle mani davvero ci ha pensato una pattuglia della polizia locale. Gli agenti del Nucleo Area Centro del Comando di Monza sono intervenuti l’altra sera per placare un diverbio tra una coppia di giovani (un ragazzo e una ragazza) e un uomo meno giovane, in prossimità di un bar in zona piazza Carducci.

Dalle dichiarazioni è emerso che l'uomo aveva minacciato la coppia tenendo in mano delle forbici da elettricista; mentre, il ragazzo della coppia teneva in mano, a mo’ di minaccia, un guinzaglio a maglie in metallo, senza cani al seguito. Per evitare ulteriori conseguenze, gli agenti hanno proceduto al sequestro dei due oggetti. Dopo la ricostruzione dei fatti da parte degli uomini del Comando di via Marsala, l'uomo più anziano, di 71 anni di nazionalità italiana, è stato denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata dovuta all’utilizzo di strumenti atti a offendere. Il ragazzo, di nazionalità italiana e di 28 anni, è stato pure lui denunciato per porto di strumenti atti a offendere al di fuori della propria abitazione. I motivi che hanno scatenato la lite sono ancora da chiarire.