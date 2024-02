Step importante in chiave seconda posizione per la Galvi Lissone che deve sbancare Gorgonzola domani alle 18 per mantenere la seconda posizione alle spalle dell’imprendibile Romano di Lombardia. La squadra di Sebastiano Fumagalli è reduce dal successo contro Villasanta e deve guardarsi alle spalle da Pallacanestro Milano in forte crescita e Bottanuco, opposta a Busnago. Arranca il fanalino di coda Italcontrol che riceve domenica alle 21 a Villasanta i bergamaschi di Gorle.

Ro.San.