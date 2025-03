Lissone, torna a casa e picchia la moglie senza motivo: arrestato uomo di 37 anni

Monza – Quando i carabinieri sono intervenuti, hanno trovato la donna sotto choc piena di lesioni sul colpo. Il marito, un uomo di 37 anni di origine ucraina, la aveva appena picchiata senza un motivo apparente. A quel punto lo hanno arrestato per maltrattamenti e portato in caserma. È successo lunedì a Lissone, in provincia di Monza e Brianza.

Indagando, hanno scoperto che l’uomo era spesso ubriaco e da molto tempo la aggrediva con violenza, spesso senza ragione. Il pubblico ministero di Monza ha disposto l’arresto per lui e per l’attivazione della procedura del codice rosso per tutelare la donna.