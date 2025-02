Lissone “Comune plastic free“. La lotta per l’ambiente paga: un premio a chi ricicla meglio

Un premio alla città per il suo impegno nella tutela dell’ambiente e nel contrasto all’abbandono abusivo dei rifiuti, in particolare delle plastiche. Un risultato frutto delle numerose iniziative di pulizia del territorio realizzate coinvolgendo direttamente i cittadini, e che hanno avuto nel mirino soprattutto alcuni luoghi critici su questo fronte, come il Bosco Urbano, il grande polmone verde locale, e la stazione ferroviaria.

Lissone ha ottenuto il riconoscimento di “Comune Plastic Free“, premio nazionale che viene assegnato alle città più sensibili nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e più impegnate a limitare l’abuso e l’inquinamento da plastica.

In Brianza oltre a Lissone il riconoscimento è stato attribuito anche a Villasanta e a Vimercate: i Comuni premiati in tutta Italia sono 122, targhe e attestati saranno consegnati durante la cerimonia ufficiale che si terrà l’8 marzo a Napoli, al Teatro Mediterraneo.

A darne notizia è stato l’assessore all’ambiente Massimo Rossati.

"Si tratta di una tappa che testimonia l’impegno assunto nei confronti dell’ambiente e delle pratiche di sostenibilità ambientale - ha sottolineato Rossati -. Abbiamo lavorato alla stipula di un protocollo d’intesa con l’Associazione Plastic Free per sviluppare velocemente iniziative sul territorio capaci di sensibilizzare i cittadini verso problemi che attanagliano Lissone e non solo.

Tramite l’associazione si sono svolge numerose azioni di pulizia, tra cui interventi in luoghi particolarmente sensibili come il Bosco Urbano e la stazione".

F.L.