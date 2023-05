L’isola pedonale farà le ore piccole

La Ztl in centro città si fa più lunga. Con l’arrivo dell’estate e delle serate di bel tempo, fino a metà settembre la zona a traffico limitato attiva nel centro storico di Lissone allarga i suoi orari: da domani la chiusura al traffico per le auto non autorizzate si amplierà per 2 ore e mezza la sera, rispetto a quanto avveniva fino a oggi. L’area a circolazione ridotta entrerà quindi in funzione dalle 9 e il divieto di ingresso in Ztl durerà fino alle 22 (anziché fino alle 19.30), tutti i giorni della settimana, festivi compresi. In questo arco di tempo sarà accesa la telecamera di lettura targhe all’incrocio tra via Sant’Antonio e via San Carlo e l’accesso sarà consentito solo ai mezzi dotati di apposito pass. La misura varrà fino al 14 settembre. La Ztl comprende via Sant’Antonio, piazza Libertà, parte di via Santi Pietro e Paolo, via Sant’Ambrogio, via San Giuseppe, via Madonna e il tratto iniziale di via Assunta, fino all’incrocio con via Palazzine.

F.L.