Lisa, dolce “bodeguero andalosia“. Mite e coccolona da appartamento

I volontari dell’Enpa si mobilitano per cercare una nuova casa a Lisa, evitandole il trasferimento in canile. Perché il rifugio di Monza fa da vetrina e da sponsor anche a quei cani che le famiglie vogliono cedere. Proprio come nel caso di Lisa, razza bodeguero andalosia, dal pelo raso con corpo bianco e testa tricolore. Lisa è nata ad ottobre 2020, è una cagnolina dolce, molto affettuosa e coccolona con il proprietario, con gli sconosciuti è un pochino diffidente. È abituata a fare le passeggiate al guinzaglio e a vivere in appartamento, adatta anche a persone alla prima esperienza.