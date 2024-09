L’inglese declinato in dieci moduli

Imparare l’inglese per cavarsela nelle situazioni di lavoro. È declinato in 10 moduli il corso di inglese promosso da Afol Monza e Brianza, in partenza il 23 settembre, rivolto a persone disoccupate finanziato dal dispositivo Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) di Regione Lombardia. L’obiettivo, al termine del corso, è quello di far sì che i partecipanti possano esprimersi e comunicare in lingua straniera in contesti personali e professionali. I moduli, infatti, sono declinati in inglese per il lavoro in ufficio in cui si imparerà a parlare al telefono, scrivere mail, organizzare riunioni; inglese per il settore alberghiero, registrare gli ospiti, fare il check-in e il check-out, servire i clienti, risolvere i problemi. Inglese per il commercio per parlare dei prodotti e dei servizi, negoziare i prezzi, chiudere una vendita, gestire i reclami. Ma anche inglese per il settore sanitario, prendere appuntamenti, raccogliere informazioni sui pazienti, spiegare le procedure mediche, fornire assistenza. Non manca l’inglese per il settore dei trasporti per prenotare biglietti, dare informazioni sui voli e sui treni, assistere i passeggeri, gestire le emergenze. Il modulo numero sei sarà dedicato all’inglese per il settore della ristorazione, il sette per il settore del turismo, il successivo per il settore delle vendite. Gli ultimi due moduli saranno dedicati al marketing e al settore delle risorse umane. Il corso è gratuito, previa verifica dei requisiti. Possono partecipare persone dai 16 fino a 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono beneficiari di ammortizzatori sociali. Le lezioni, per un totale di 40 ore, si terranno al Palazzo del lavoro, in via Tommaso Grossi 9 a Monza. Informazioni e iscrizioni: Giusy Guarna, g.guarna@afolmb.it oppure 039/8396470.

Veronica Todaro