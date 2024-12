Linee brianzole. Lavori in arrivo e 2 mesi di disagi

Disagi in vista per i pendolari. L’anno nuovo e il rientro dalle vacanze inizieranno con qualche difficoltà per alcune modifiche temporanee alle linee e ai tempi di percorrenza, e ci vorranno due mesi prima di tornare alla normalità. All’origine una serie di lavori che dovranno essere realizzati da Rfi-Rete ferroviaria italiana sul tratto fra Milano Greco Pirelli e Monza. Gli interventi scatteranno il 7 gennaio e andranno avanti sino a inizio di marzo. In conseguenza ci saranno rallentamenti sulle corse di quella tratta e "una riduzione di capacità dell’infrastruttura", spiegano da Trenord.

A subire variazioni sarà la circolazione tra Monza e Greco Pirelli: in particolare le linee S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco e S11 Rho-Milano-Como-Chiasso, da martedì 7 gennaio fino a sabato 1 marzo. In quei 54 giorni i treni della S7 circoleranno solo fra Lecco e Monza: per spostarsi tra Monza e Milano si dovranno usare le linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e Milano-Carnate-Ponte San Pietro, la S8 Milano-Carnate-Lecco, la S9 Saronno-Seregno-Albairate, la S11 e il Re80 Locarno-Chiasso-Milano.

Sulla linea S11 i treni viaggeranno fra Chiasso-Como e Milano Porta Garibaldi. Per muoversi tra Milano e Rho occorrerà cambiare e prendere la S5 Varese-Milano-Treviglio e la S6 Novara-Milano-Pioltello. Previste variazioni di orario, con un anticipo di 8 minuti rispetto al solito, sulle partenze dei treni S11 da Milano a Como. Partiranno invece regolarmente i treni da Como-Chiasso, ma arriveranno 8 minuti dopo l’orario abituale. Modifiche agli orari pure per la S8 Milano-Carnate-Lecco e per la linea Milano-Carnate Ponte San Pietro.

