Limbiate, annullato il party in piscina per donne musulmane

Limbiate (Monza), 3 luglio 2023 – Annullata la giornata in piscina per sole donne musulmane in programma sabato prossimo a Limbiate. Lo hanno annunciato i proprietari della struttura che avrebbe dovuto ospitare l’evento, promosso in questi ultimi giorni tramite un sito Internet e una pagina Instagram denominata “Bahja”.

“Non è in programma nessun evento per il giorno sabato 8 luglio 2023” si legge nella nota diffusa dai proprietari delle piscine al Gabbiano di Limbiate.

“L'idea era nata dal semplice fatto di affittare la nostra location (che è aperta a tutti) ad un privato, che può essere chiunque, italiano, straniero o di qualsiasi etnia e religione, che avrebbe poi invitato ospiti a sua scelta, in questo caso donne della medesima religione per trascorrere una giornata esclusiva, ci teniamo a precisare che tramite la loro pubblicità sono stati travisati alcuni degli accordi verbali presi, non immaginavamo assolutamente tutte queste restrizioni che non sono in accordo con i nostri ideali, siamo persone che in primis tengono alla tutela e all'emancipazione delle donne, avessimo saputo prima alcuni dettagli avremmo rifiutato subito la proposta in questione”.

Nelle ultime ore, la pagina dell’evento contro il quale si era scagliata innanzitutto l’eurodeputata della lega, Isabella Tovaglieri, replicava alle polemiche scrivendo: “la piscina senza uomini che fa paura alla lega”, aggiungendo “ringraziamo di cuore gli onorevoli leghisti per aver contribuito alla inaspettata impennata dei nostri partecipanti! grazie a voi siamo vicini al sold out. per questo vostro grande impegno pubblicitario a nostro favore, siamo lieti di regalare un ingresso omaggio alle vostre esponenti femminili!”