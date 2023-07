Incidente a Limbiate, morto Arnold Selishta. Il sospetto di una folle gara tra auto

Limbiate (Monza e Brianza), 8 luglio 2023 – L’ombra di una gara tra due automobili dietro la morte di un giovane ventiduenne, Arnold Selishta di origine albanese e residente a Limbiate, avvenuta questa notte alle 2 in un incidente stradale in via Monte Bianco a Limbiate.

L’incidente

Una Range Rover che percorreva la Saronno-Monza provenendo da Varedo in direzione Saronno è finita sopra la rotatoria di via Monte Bianco (quella attraversata dalla linea del tram). Dopo il violento urto, l’auto si è cappottata più volte sulle rotaie tornando in strada ribaltata su un fianco.

L’auto a fuoco

Poco dopo lo schianto, l'auto ha preso fuoco ma i ragazzi sono riusciti a uscire dall'abitacolo ed è stato estratto dalle lamiere anche Arnold prima che le fiamme avvolgessero l'intera vettura. Sul posto in codice rosso tre ambulanze e l'auto medica. Sono arrivati anche i Vigili del Fuoco, prima dal distaccamento di Bovisio Masciago e poi in supporto anche i colleghi di Desio per spegnere l'incendio che ha completamente distrutto la vettura.

I soccorsi

I sanitari del 118 hanno cercato di rianimare Arnold Selishta, il ferito più grave. Portato all’ospedale San Gerardo il 22enne però è morto per le ferite e i traumi riportati nell’incidente. Il 18enne che era in auto con Arnold è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano e uno di 23 in codice a l San Gerardo.

Il sospetto di una gara

Secondo alcune persone che hanno assistito alla scena, ma le informazioni sono ancora da vagliare, la Range Rover su cui Arnold e almeno altri due giovani era preceduta da un'altra vettura con la quale sembrava fosse in atto una sfida di velocità. Saranno i carabinieri a stabilire quanto accaduto e l’esatta dinamica dell’incidente.

La verifica dei cellulari

I cellulari di tutti i presenti saranno sottoposti ad attenta verifica, per valutare se la presunta sfida fosse anche ripresa per poi essere postata sui social media.

Autista scomparso

I carabinieri stanno rintracciando l'autista, perché ha lasciato il luogo dell'incidente. Ora rischia un'accusa per omicidio stradale.