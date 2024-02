Lidia Rodichkina, la signora del Tennis Tavolo scala ancora i vertici

La “loro” società fa di fretta. La Milano Table Tennis Academy, costituita il 6 luglio 2020 a Biassono, in poco tempo è infatti riuscita a scalare le graduatorie nazionali. Ora è quinta in Italia, preceduta dalla capolista Muravera Tennis Tavolo e da Castel Goffredo, Torino e Vallecamonica. Un posizione niente male per un sodalizio giovanissimo, fondato dall’allenatrice russa Lidia Rodichkina, 53anni, e dal compagno Stefan Stefanov, classe 1959, da 38 anni in Italia, già punto di forza della nazionale bulgara. Gioca tuttora in serie B2 con il Gruppo Sportivo Regaldi di Novara. La Milano Table Tennis Academy, malgrado la denominazione milanese, è radicata in Brianza. I 93 tesserati si allenano allo Sportpark di Vedano al Lambro, nella palestra della scuola elementare Sant’Andrea di Biassono e a Segrate, all’Hangar sport community. Lidia, laureata in scienze motorie, è allenatrice professionista da 31 anni. Lei e Stefan, residenti in Brianza, hanno deciso di far muovere i primi passi alla società in un momento complicato, cioè al termine della fase più dura dell’emergenza Covid. "Nei mesi precedenti - commenta ironicamente Lidia - abbiamo avuto tanto tempo per pensare. L’avvio è stato difficile. Ma ora i risultati sono superiori alle aspettative iniziali". Giusto per fare un esempio: alle qualificazioni per i campionati italiani a Vigevano, Lidia e Stefan hanno iscritto 32 giocatori nelle varie categorie. In 14 hanno ottenuto il biglietto per le finali tricolori. "La collaborazione dei genitori dei nostri atleti - aggiunge Lidia - è stata importante".

Gianni Gresio