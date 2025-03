Libro di Ilaria Salis. Scontro fra Lega e Giunta Pilotto

Scintille tra Lega e Giunta, scontro tra due giovani di spicco della politica in Brianza: il besanese Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione, e la monzese Arianna Bettin, assessora alla Cultura di Monza. Il motivo? La presentazione del libro di Ilaria Salis (“Vipera“) al Cinema Capitol di Monza, venerdì sera, in cui l’eurodeputata di Avs dialogherà con la compagna di partito Bettin e il padre Roberto Salis. "Vergognosa passerella con la benedizione della Giunta Pilotto. È lei l’esempio che vogliono dare ai giovani?", tuona Corbetta. "Sarà a Monza per pontificare sulla sua vicenda personale fatta di occupazioni illegali, debiti verso Aler, militanza in centri sociali - prosegue -. Da ricordare anche i presunti pestaggi in Ungheria che l’hanno condotta a un processo in uno Stato Ue da cui è fuggita, utilizzando l’immunità da Europarlamentare. Sul palco, insieme a lei, l’assessore Arianna Bettin che di fatto sancisce un’inconfutabile vicinanza della Giunta monzese con idee ed estremismi di sinistra lontani anni luce dallo spirito civico". A rispondergli l’assessora: "Da rappresentante delle istituzioni, sto dalla parte di chi, come Ilaria Salis, ha subito gravi abusi perpetrati dall’Ungheria di Orbàn, da anni sotto sanzione dell’Ue per violazione dei principi democratici e dello stato di diritto. Orbàn, che si autodefinisce illiberale, rimane un modello per la Lega assieme ad altri leader autoritari come Putin e Trump. Piuttosto Corbetta dovrebbe preoccuparsi di questioni ben più rilevanti per il territorio: ascoltare chi si oppone alla devastazione di Pedemontana".

A.S.