Liberi in ufficio e dietro i fornelli. MBCircle, aperti ai ragazzi speciali

L’altra sera la Reggia di Monza si è trasformata in un palcoscenico speciale, per ospitare dell’ evento “Food & Design For Charity“ organizzato dalla Rete tra Imprese MBCIRCLE con il patrocinio del Comune di Monza, dell’Istituto Europeo di Design, dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia MB e Lecco.

La rete composta da 20 imprenditori brianzoli ha voluto unire cultura e solidarietà, mirando a sostenere l’inserimento lavorativo dei ragazzi con fragilità cognitive attraverso l’assegnazione di borse di studio per un valore complessivo di 20.000 euro a favore delle cooperative sociali Csdac (che si occupa di sviluppo cognitivo dei giovani) e AutAcademy (per la formazione e inserimento lavorativo di giovani e adulti autistici).

"I ragazzi autistici - ricorda Fabio Gadina, promotore di AutAcademy insieme alla psicologa Simona Ravera - sono molto portati per i lavori ripetitivi, quelli più noiosi per i normodotati.

Per esempio nello sviluppo software si occupano efficacemente del debugging (individuazione degli errori), oppure in banca il controllo dati".

Ma non solo. C’è spazio di qualità anche in cucina.

Mb Circle ha premiato infatti 5 giovani aspiranti cuochi della Scuola In-Presa, Centro formazione professionale di Carate, con l’assegnazione di stage lavorativi in rinomati ristoranti.

Tra gli sponsor che hanno reso possibile l’evento figurano realtà di livello come Allianz 231, Gruppo Beta, Bassi Immobiliare, Cucinarea, Dox-al Italia, Avv. Matteo Gatti presso Allianz Bank, Kel 12, Effe3Lab, GRUPPO ADV, Sacs Tecnorib, Cartelio, Gruppo Crippa, Artecasa e Costruzioni Edili San Giorgio, Brianzatende e Lombarda Motori, con un contributo tecnico speciale di Gruppo Meregalli, Rinascente, Animosi Illuminazione, Cortez Design Home e Zanotta. Durante la serata, la Giovanna Castiglioni, presidente della Fondazione Achille Castiglioni, e l’architetto Mario Redaelli titolare dello studio R2+ (Impresa Associata MBCIRCLE) e docente IED, hanno offerto un approfondimento culturale incentrato sull’intimo legame tra cibo e design. Alla cena gourmet hanno pensato quattro Chef rinomati: Federico Beretta, Giuseppe Cereda, Mario Cornali e Fabio Silva, ognuno dei quali ha presentato una delle quattro portate, con l’aiuto degli aspiranti giovani cuochi di In-Presa.

Per loro l’esperienza prosegue con gli stage lavorativi nei ristoranti degli chef. "Con i ragazzi bisogna aprire la strada della fiducia e della stima - raccomanda Fabio Silva (chef del Derby Grill a Monza) - ora ho dei ragazzi in tirocinio annuale, li ho avuti in alternanza scuola/lavoro.

Raccomando sempre rispetto degli orari e del lavoro: “siete al lavoro e siete qui per crescere“ ricordo spesso".

L’aperitivo di benvenuto è stato curato dallo Chef panificatore monzese Adriano Del Mastro, anch’egli aiutato dai ragazzi.