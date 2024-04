Liberi di correre. Apre il giardino riservato ai cani

Arriva a Seveso una nuova area cani, in via Colleoni a Baruccana. Domenica alle 10 è in programma l’inaugurazione della nuova area di sgambamento per cani, poco distante all’area verde a fianco del PalaPrealpi e nelle vicinanze dell’oratorio San Clemente di Baruccana. La nuova area dedicata agli amici a quattro zampe è ampia 680 metri quadrati e divisa in due parti, una per cani mediopiccoli e una seconda per quelli di taglia più grande. È delimitata da una recinzione ancorata alla fondazione con quattro cancelli, due carrai e due pedonali in modo da garantire l’accesso separato. Il costo complessivo dell’opera realizzata a cura dell’Ufficio Ecologia del Comune di Seveso è di 56mila euro. È stato realizzato l’allaccio al pozzetto per le nuove fontanelle in acciaio verniciato, dotate di vaschette per abbeverare i cani. Al suo interno ci sono cestini porta rifiuti con posacenere e le panchine per il riposo dei padroni. Gli amici a quattro zampe di ogni taglia dalla prossima domenica avranno tanto spazio dove giocare e divertirsi, mentre i loro proprietari potranno rilassarsi nella frazione più popolosa di Seveso. Lo scorso 2 settembre è stata riaperta anche l’area cani di via Redipuglia il cui servizio era stato sospeso alla fine del mese di luglio per permettere lo svolgimento di alcuni lavori di riqualificazione a partire dalla recinzione completamente nuova e a norma. È stata posizionata una panchina in materiale riciclabile e un’apposita fontanella per far bere i cani. Sono stati eliminati anche i vecchi giochi per cani, rovinati e pericolosi sia per gli animali che per le persone. Un’ulteriore miglioria sarà il posizionamento della cartellonistica con il regolamento dell’area.

Son.Ron.