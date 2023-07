"Libellula d'Oro a Monza per Elisabetta Greco: un racconto sul cambio di sesso"

Non è mai troppo tardi per dare voce alle proprie passioni. Il Concorso “50&Più” per artisti over 50, giunto alla 41° edizione, ha conferito la Libellula d’oro a Elisabetta Greco, economista e scrittrice monzese. Le premiazioni nei giorni scorsi ad Assisi. Il concorso ha visto la partecipazione di 205 artisti con 248 opere: 51 di prosa, 88 poesie, 60 creazioni pittoriche e 50 fotografie. A tutte le opere sono state assegnate le Farfalle 50&Più, mentre cinque componimenti per ogni categoria, fra cui il racconto di Elisabetta, sono stati selezionati dalla giuria e premiati con la Libellula 50&Più. A valutare le opere è stata un’esperta giuria formata da giornalisti, pittori e critici d’arte. Elisabetta ha proposto il racconto breve, “Un caschetto color miele” in parte legato alla storia familiare, in cui si esalta l’amore a tutto tondo, a prescindere dalle scelte e dai orientamenti sessuali che possono cambiare. Emerge l’imbarazzo di una famiglia di fronte alla decisione di Giorgio di diventare Gloria e il coraggio della moglie di rimanere con “lui” diventato “lei”. "È una storia coraggiosa - commenta l’autrice - e ho voluto raccontarla, perché l’amore assoluto continua anche quando c’è un cambiamento". Laureata in economia, Elisabetta Greco ha lavorato per anni alla Pirelli. Nel 2018, dopo il pensionamento, ha cominciato a frequentare corsi di scrittura creativa. Nel 2021 ha vinto il primo premio al concorso organizzato da Anla (Associazione nazionale lavoratori anziani) di Firenze. Attualmente insegna scrittura creativa all’Università della terza età di Muggiò. Partecipa al concorso 50&Più per la terza volta. Già nell’edizione 2022 aveva vinto la Farfalla d’oro, per la prosa e quest’anno ha fatto il bis. La premiazione si è svolta nell’ambito della Settimana della Creatività che si è aperta martedì 11 luglio, con cinque laboratori artistici, condotti da altrettanti esperti: Giulio Rigoni per pittura; Anna Finelli – in arte Annafietta – per mosaico; Patrizia Copponi per fotografia, Elio Pecora per poesia ed Enrico Valenzi per scrittura creativa.

"Molte fasi nella nostra vita si alternano - ha affermato Sebastiano Casu, vicepresidente nazionale vicario di 50&Più - passiamo da una professione che ci accompagna per tanti anni a un momento in cui questa esperienza finisce e abbiamo più tempo a disposizione".

C.B.