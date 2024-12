L’housing sociale sfratta la criminalità

Il Comune di Muggiò ha deciso di acquisire otto beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta di due abitazioni, quattro garage e due magazzini, che sono stati sequestrati a un 80enne originario di Palermo. "I beni confiscati – spiega il Comune – saranno destinati a un progetto di housing sociale per persone o famiglie in situazioni di fragilità o emergenza abitativa". Alle unità immobiliari sul territorio muggiorese si erano interessati anche alcuni enti statali, per questo l’Agenzia statale ha chiesto al Comune di anticipare prima possibile la propria decisione. L’iter adesso è completo e tra poco potrà essere avviata la progettazione per la rinascita, strutturale e simbolica, degli immobili.

Ale.Cri.