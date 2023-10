Lezioni di Diritto per fare i concorsi

Un corso online dedicato a coloro che si stanno preparando per un concorso pubblico o che vogliono approfondire le proprie conoscenze nell’ambito del diritto.

Dopo le due edizioni svolte a febbraio e a maggio, Afol Monza Brianza lancia la terza edizione del corso di preparazione ai concorsi pubblici, nell’ambito del progetto Accademia Formazione Enti Locali. L’obiettivo del corso è dare una preparazione agli iscritti per affrontare la parte generale dei concorsi pubblici. Il corso, in partenza il 16 ottobre, si svolge online, con lezioni fruibili in diretta dalle 17 alle 19 per tre volte a settimana e recuperabili in ogni momento. Dodici moduli per 40 ore di lezione: diritto costituzionale, diritto dell’unione europea, diritto amministrativo, diritto penale, contratti pubblici, ordinamento e contabilità degli enti locali, amministrazione digitale, strumenti per la programmazione, responsabilità amministrativa, ufficio tecnico e urbanistica, anagrafe e stato civile. Le lezioni sono tenute da dipendenti e collaboratori della pubblica amministrazione con un’esperienza pluriennale nel settore, disponibili ad approfondire gli argomenti con case-study concreti.

Il corso, inoltre, offre materiale di studio e la possibilità di testare le proprie competenze. Grazie all’Accademia, il 70% dei corsisti della prima edizione ha superato la prova scritta e il 50% ha vinto un concorso pubblico. Per informazioni scrivere a in-formazione@afolmb.it o visitare la pagina www.afolmb.itaccademia-formazione-enti-locali dalla quale è possibile scaricare la locandina del corso. Veronica Todaro