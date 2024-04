Letture al buio e senza ostacoli. La disabilità sale in cattedra

L’elenco di eventi e attività inclusive in programma da qui a settembre nelle biblioteche è davvero folto, organizzati non solo "per persone con disabilità, ma con persone con disabilità che spesso saranno i diretti protagonisti", ha precisato la responsabile di BrianzaBiblioteche Laura Beretta. A livello di formazione la Scuola di agraria del Parco di Monza con AutAcademy, che conta una ventina di studenti diversamente abili, terrà due serate di sensibilizzazione sullo spettro autistico e le neurodivergenze: giovedì 23 maggio alle 18 alla biblioteca San Gerardo e mercoledì 12 giugno alle 18 alla biblioteca Triante. L’Associazione italiana dislessia sarà ospitata per una conferenza dalla biblioteca San Gerardo giovedì 9 maggio alle 18. Per tutti i momenti sarà previsto l’interpretariato nella lingua dei segni grazie alla collaborazione con l’Ente nazionale sordi di Monza. Gli eventi culturali e laboratoriali saranno moltissimi. Si segnalano alla San Gerardo: la mostra “Vietato non sfogliare“ dall’11 maggio all’8 giugno, e lo spettacolo “Normale sarai tu“ a cura di Area Onlus e Faber Teater, dedicato ai bambini da 6 a 11 anni e alle famiglie, che si terrà sabato 8 giugno alle 16. Sabato 1 giugno la stessa biblioteca ospiterà un Reading al buio a cura della Fondazione Lia: autori e lettori con disabilità visiva si alterneranno nella lettura di alcuni brani in modalità diverse (su carta e digitale, ingrandendo i caratteri, utilizzando il display braille e la sintesi vocale), in modo da permettere alle parole di prendere forma nell’oscurità. In collaborazione col Teatro Binario 7 di Monza, inoltre, il 7 e il 14 aprile sono in programma corsi di lettura espressiva finalizzati alla realizzazione di audiolibri da donare all’audioteca dell’Associazione libro parlato Lions.

A.S.