L’estate fra libri e ripetizioni Fino a 50 euro a lezione Addio ai prezzi calmierati

Estate tempo per recuperare le lacune dell’anno. Ma quanto costa recuperare una materia? Un’ora di lezione presso un centro specializzato costa dalle 30 alle 50 euro. Il 50% degli studenti delle scuole superiori, già durante l’anno ricorre alle ripetizioni e per una materia si spendono almeno 650 euro all’anno. Poi il 30% degli studenti ha materie da recuperare d’estate e a una media di 40 euro a lezione, anche d’estate è facile superare i 200 euro.

Per questo il mercato delle ripetizioni prospera in un selva di soluzioni fra docenti in pensione, amici laureati, cugini che parlano bene inglese e amici, studenti di ingegneria per lezioni di matematica e fisica. Francesco Stranieri, laureato in informatica (oggi dottorando in Artifical intelligence), nel 2020 con altri 10 amici neolaureati aveva avviato RipetHub, un’iniziativa di ripetizioni online, all’epoca del primo lockdown, gratuita, per aiutare gli studenti durante la didattica a distanza. L’idea era piaciuta e durante il picco pandemico superò le 500 ore di lezione impartite. "Volevamo proseguire con l’iniziativa – ricorda Francesco – a pagamento, ma a un prezzo sostenibile, nell’ordine di 10-15 euro a lezione, in collaborazione con il Comune di Monza. I ragazzi hanno bisogno di supporto, ma poche famiglie possono permettersi di spendere le cifre di mercato. Ma l’amministrazione ci disse che erano ancora cifre troppo alte e non se ne fece nulla". Però il bisogno era e resta grande. Lo sa bene Francesca Ferrara, laureata in lettere classiche e docente, fondatrice e direttrice del Centro studi Modus di Monza, con docenti a tempo pieno.

"Già quando insegnavo – racconta – mi chiedevo perché ragazzi con alto potenziale non riuscissero a concretizzare risultati. Vedevo poi che le mamme accompagnavano i ragazzi a casa mia per latino e greco e poi a casa di altri insegnanti per matematica e fisica e inglese. Quindi ho avuto l’idea, nel 2007 di far convergere tutte le competenze su un unico hub, aprendo Centro studi Modus, prima a Monza e poi dal 2019, anche a Lecco. Nel tempo le richieste sono cambiate: se una volta bastava l’amico o il cugino, ora le famiglie richiedono insegnanti sempre più qualificati. Per il recupero debiti si avvicendano nella sede monzese 30 ragazzi al giorno".

Si è abbassata la fascia di età per le ripetizioni. Se latino, greco, matematica fisica economia e diritto la fanno da padroni, cercano le ripetizioni anche i genitori di bambini della scuola primaria, per acquisire un metodo di studio efficace, ma anche per bimbi della scuola dell’infanzia, per acquisire nozioni base come destra, sinistra, sopra e sotto. Da questi giorni Modus è diventato anche ente accreditato per la consulenza alle università telematiche: Pegaso, Mercatorum, San Raffaele e Business school del Sole24ore.

Cristina Bertolini