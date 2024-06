L’esperimento. Un’avventura tra Parco e città

Estate a Cascina Fruttetto con “Spasso Camp“. "Da mamma – spiega l’ideatrice Laura Nicotra – ho pensato di realizzare un’esperienza unica di socializzazione immersi nella natura. Il programma prevede incontri con artigiani locali, lezioni di educazione ambientale, sessioni di ortoterapia e incontri con esperti sportivi. Esploreremo e vivremo culture di tutto il mondo, immergendoci nelle lingue, nelle tradizioni culinarie, nella danza, nella musica e nel teatro. E tutto ciò avviene all’aperto, in armonia con la natura. Nemmeno la pioggia ci fermerà, per scoprire il lato avventuroso di una giornata piovosa con un arcobaleno di attività". Le escursioni alla scoperta del Parco saranno a piedi e in bicicletta: un’esperienza dove i bambini si aiutano e spronano a vicenda nell’affrontare queste quotidiane avventure e appuntamenti sotto il cielo stellato.

Niente è lasciato al caso: staff qualificato e pedagogista, che assistono e insegnano a vivere nel rispetto della natura e del prossimo, creando un ambiente stimolante, dove imparare diventa divertimento. L’orario del camp è dalle 9 alle 17 con possibilità di post e pre camp dalle 8 alle 9 e dalle 17 alle 18. Pranzo e merende biologici a chilometro zero tutto compreso nel costo settimanale di 220 euro. Sono comprese anche le gite che verranno organizzate fra il planetario di Milano e l’Osservatorio astronomico di Lecco, l’Acquario di Milano, il Museo archeologico del Castello Sforzesco e nei parchi della Brianza. Lo staff medio comprende un educatore professionale con 6-8 bambini più un assistente per eventuali bisogni specifici di un singolo, non lasciando scoperto il gruppo. Gli atelieristi, persone laureate ed esperte preparano i laboratori e una pedagogista è presente una volta alla settimana.

"Viaggiamo con i mezzi pubblici – sottolinea la direttrice –, ma sempre con un pulmino nostro di appoggio, per far fare ai bambini anche l’esperienza del treno che molti di loro non hanno mai preso. Abbiamo chiesto a Trenord un’attenzione particolare per il nostro gruppo. Ogni attimo della giornata è momento di crescita". Le assistenti disinfettano i posti a sedere al momento. Una delle paure dei genitori è quella che i bambini contraggano malattie sui mezzi pubblici.

C.B.