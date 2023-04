L’espansione Decathlon porta parcheggi e sicurezza

L’ampliamento del Decathlon che affaccia sulla Valassina e contemporaneamente la sistemazione di viabilità, parcheggi e incroci nella zona del controviale della Statale 36 con la costruzione di una nuova rotonda, la modifica di quella già esistente, la realizzazione di altri 60 posti auto e lo stop alla sosta selvaggia lungo la strada davanti ai centri commerciali, oltre alla messa in sicurezza del vicino percorso ciclabile. È quanto avverrà nella zona del grande magazzino di articoli sportivi che sorge accanto alla Valassina. Il Comune ha appena dato l’ultimo via libera al Piano attuativo di via Piermarini-via Canonica. Il piano prevede innanzitutto l’ampliamento della struttura di vendita del Decathlon: il privato acquisirà un’area pubblica di circa 2.800 metri quadrati, pagandola 487mila euro, e l’ampliamento della superficie di vendita sarà di 1.000 metri. Sempre il privato, a sue spese, realizzerà una nuova rotonda all’incrocio tra via Bernini e via Piermarini e modificherà quella già presente tra via Mascagni e via Cilea. Saranno poi creati 60 posteggi e posizionati dissuasori di sosta lungo il controviale della Valassina per dare soluzione definitiva al problema del parcheggio selvaggio. Per migliorare la viabilità, dalla Regione è infine arrivata la richiesta di riorganizzare l’incrocio tra via Mascagni, via Cilea e viale Valassina e di mettere in sicurezza la ciclabile lungo il viadotto di via Mascagni.

Fabio Luongo