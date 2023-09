Lesmo: torna il gas dopo 6 giorni di disagi - Italgas

Ritorna progressivamente la fornitura di gas nelle case di Gerno e Peregallo di Lesmo.

Nella notte tra domenica e lunedì scorsi un fulmine aveva colpito le tubature di acqua di BrianzAcque e gas (gestita da Italgas), che si erano riempite d’acqua, lasciando circa tremila residenti senza fornitura del gas da 3 a 6 giorni.

I tecnici di Italgas Reti sono stati al lavoro giorno e notte per risolvere il disagio. L’azienda informa di avere ripristinato la normale erogazione del servizio in entrambe le frazioni di Gerno e Peregallo interessate dall’evento, ad eccezione delle case non abitate, per le quali viene lasciato un avviso con la richiesta di rivolgersi al numero 800.900 999. Infatti, dopo il ripristino delle tubature sulle strade può essere necessario riattivare la fornitura casa per casa, a causa della persistenza di acqua tra allacciamento e rete. Chi torna da fuori città, dovrà quindi rivolgersi all’azienda per l’intervento sul proprio impianto domestico. "In queste ore – spiega l’azienda – squadre di tecnici di Italgas Reti stanno lavorando ai rispristini degli scavi stradali eseguiti nei giorni scorsi per rimuovere la grande quantità di acqua riversatasi nelle condotte del gas, oltre a avere garantito durante tutti gli interventi, la salvaguardia della sicurezza delle reti e degli impianti. Tecnici della società continuano ad assicurare la presenza sul territorio in modo da fornire con tempestività eventuale assistenza e supporto ai clienti finali".

Cristina Bertolini