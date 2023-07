"LESMO: "Ma adesso basta cause, pensiamo solo a realizzare l’opera" - Autostrada sicura e rispettosa del territorio

Di tutt’altro tenore la reazione alla decisione del Tar che si respira ai piani alti di Pedemontana. "Siamo molto soddisfatti di questa scelta che risponde sia nel metodo sia nel merito della controversia – dice il presidente Luigi Roth –. Questo è un progetto di grande qualità sia dal punto di vista tecnico, sia ambientale, e siamo sicuri che le nuove tratte che stiamo per realizzare potranno rappresentare una grande opportunità di sviluppo sotto molti fronti". Il manager insiste su un punto: "È un’autostrada che per la quasi totalità del tracciato si sviluppa in trincea e in galleria, è rispettosa del territorio, è sicura e toglierà traffico da una delle aree più densamente abitate e più ricche di imprese d’Italia, e anche una delle più belle della nostra Regione. La società è impegnata con tutte le energie per realizzare l’opera: preferiamo concentrarci su aspetti costruttivi e non sui contenziosi, che drenano risorse a noi e alla collettività intera".

Bar.Cal.