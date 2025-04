L’esercito dei ragazzini

Un piccolo esercito di 67 ragazzi dai 10 ai 15 anni del vivaio della scuola Villa Reale tennis Monza sarà a fianco dei grandi del tennis internazionale. Anche loro ieri sono intervenuti in grande spolvero per l’apertura della manifestazione, perché a loro tocca il ruolo di raccattapalle. Responsabile del settore agonismo della scuola è Marco Baio, che con i suoi 8 allenatori ha formato i ragazzi per la settimana di Atp Challenger. Come spiegano i coach Christian Migliorini e Mattia D’Amico Mulas, i ragazzi hanno seguito un mini corso preparatorio di quattro giorni: il primo di teoria, con Beatrice Piazza, giudice di linea che ha spiegato le regole generali del torneo, e poi tre giorni di pratica, per addentrarsi nelle modalità tecniche: la postura da tenere, come lanciare la pallina, come funzionano i cambi e il punteggio. "I ragazzi si divertono, ma devono prestare attenzione", ricorda loro Mattia. I ragazzi sono stati sottoposti a selezione, secondo i parametri di base, le abilità di coordinazione, il comportamento in campo, la capacità di tenere l’attenzione e il comportamento adeguato per un lungo periodo, oltre agli impegni scolastici, visto che le gare si terranno ogni giorno dalle 10 del mattino fino alla sera. I ragazzi e le famiglie hanno risposto con interesse e grande trepidazione, all’idea di veder giocare dal vivo e a pochi metri di distanza i grandi del tennis.

Alla proposta degli allenatori non pareva loro vero di essere parte attiva della grande manifestazione. La scuola del Villa Reale tennis conta oltre 400 iscritti, dai piccolissimi di 4- 5 anni fino ai 18. E il fenomeno Sinner attrae i giovanissimi.

C.B.