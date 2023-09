"L’epopea della mitica Gilera ad Arcore: storia raccontata dai protagonisti sul palco"

La storia della Gilera raccontata dai protagonisti al Nuovo di Arcore. Il 22 settembre sul palco di casa sfilerà una delle glorie cittadine, il marchio scolpito nel cuore di tifosi e appassionati, ma anche in quello di chi lo trasformò in leggenda: dipendenti, familiari, piloti. Un distillato di aneddoti e consuetudini che hanno lasciato il segno in una stagione che è già memoria collettiva. I ricordi corrono ai bolidi che hanno fatto sognare negli anni del boom economico: la quattro cilindri sei volte campione del mondo, un concentrato di tecnologia e velocità capace di affascinare anche i ventenni di oggi, esattamente come la “mosca bianca“, la bicilindrica, altro pezzo forte della collezione. Per non parlare della Rc 600 Silhouette che Roberto Mandelli ha usato alla Parigi-Dakar. Il pubblico potrà fare un viaggio nel Novecento racchiuso nella parabola della piccola officina in corso XXII Marzo a Milano che nel 1915 si trasferisce ad Arcore, diventando fra guerre e difficoltà la grande fabbrica, la più antica firma italiana del settore che non abbia mai interrotto la produzione. Organizza il Registro Storico Gilera. Ingresso libero. Bar.Cal.