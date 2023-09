Lentate, si schianta con il monopattino: grave un 56enne

Lentate sul Seveso (Monza) – Un uomo di 56 anni, residente a Roma, è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto a terra mentre era a bordo di un monopattino, nel pomeriggio di oggi, domenica 10 settembre, a Lentate sul Seveso (Monza).

Soccorso grazie alla telefonata di una passante, che lo ha visto a terra con una vistosa ferita alla testa, è stato trasportato in elisoccorso al San Gerardo di Monza, in gravi condizioni per un violento trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, e dai primi rilievi sembra che non sia rimasto coinvolto nessun altro veicolo. In ospedale è stato sottoposto a tutti i test per l'eventuale assunzione di alcol e droghe.