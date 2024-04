Lentate sul Seveso, uomo travolto dal treno: linea ferroviaria interrotta tra Chiasso e Milano

Pochi minuti prima delle 15 di oggi, sabato 6 aprile, è accaduta l’ennesima tragedia sui binari della linea ferroviaria nel quartiere San Gerolamo di Lentate sul Seveso in via Tintoretto. La vittima è un giovane di origini straniere che sarebbe stato travolto e morto sul colpo da un treno un uomo a Lentate all’altezza di via Tintoretto pochi minuti prima delle 15 di sabato pomeriggio 6 aprile. Purtroppo per l’uomo travolto dal convoglio proveniente da Como in direzione di Milano non c’è stato nulla da fare e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Dalle prime informazioni raccolte si tratterebbe di un gesto volontario. Secondo la testimonianza di alcuni residenti, il giovane avrebbe superato la staccionata che costeggia i binari in via Tintoretto prima di gettarsi sotto al treno che transitava in quel momento.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, con l'Automedica e l'ambulanza dell'Avis Meda per prestare i primi soccorsi, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia ferroviaria per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Oltre a tre equipaggi dei vigili del fuoco da Seregno e Lomazzo. Intanto il passaggio dei treni sulla tratta Como – Milano (Rete Ferroviaria Italiana) è sospeso con possibili disagi per i viaggiatori. Vigili del fuoco e le forze dell’ordine devono attendere il magistrato per spostare il corpo dello straniero. La tratta da Como fino a Milano è chiusa.