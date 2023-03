L’energia del rock e una battaglia tra rap e hip hop

L’energia del rock e una sfida a suon di rap e hip hop. Venerdì alle 22 al Bloom di via Curiel doppio concerto per festeggiare San Patrizio: ad alternarsi sul palco saranno l’indie-rock dei Godzilla Sexbike e il garage dei Teasers, per il “St. Patrick’s Hell of a Party“. I Godzilla Sexbike hanno all’attivo l’Ep intitolato “Barely See the Sun“ e il singolo “Promises worth to be kept“, in cui mostrano sonorità frizzanti fatte di riff solari e graffianti, cavalcate ritmiche dal passo travolgente, sfumature blues e qualche tocco pop, per canzoni intessute di rabbia ed emozioni. Ingresso libero. Sabato alle 20.30 si cambierà completamente genere con la freestyle battle “Money in tha bank“: ad accendere il Bloom sarà un pugno di rapper in competizione fra loro. Ingresso 10 euro. Domenica, infine, alle 18 spazio alle arti visive con l’inaugurazione della mostra “Al di là del segno“, esposizione personale dell’artista Moira Roncato, le cui opere hanno per protagonista il segno e si basano su spontaneità, immediatezza e istintività.

F.L.