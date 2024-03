L’energia a portata di mano. Apre il primo sportello Gelsia

Operativo il primo dei 4 Gelsia point che si apriranno nei prossimi giorni, portando a 14 il totale degli sportelli della società di fornitura energetica. A Lentate il punto di riferimento per i servizi di Gelsia è in via Roma, 33. Lo sportello metterà a disposizione dei cittadini tutte le informazioni relative ai servizi forniti dall’azienda multiutility a capitale pubblico. Il nuovo ufficio di Lentate sul Seveso sarà aperto dal martedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30. Nei prossimi giorni le paerture di Besana, Vimercate e Paderno Dugnano. A confermare il legame di Gelsia (controllata da Aeb, nel Gruppo A2a) con il territorio. "Nel 2022 abbiaom portato in provincia un valore economico di 84 milioni tra dividendi, sponsorizzazioni, ordini ai fornitori, stipendi – sottolinea il presidente di Aeb, Massimiliano Riva –. Gli investimenti hanno invece superato i 21 milioni".

Ga.Bass.